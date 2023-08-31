Samsunspor Türk asıllı golcüyle anlaştı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, forvet transferi için sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı.

Yaptığı iddialı transferlerle adından söz ettiren kırmızı beyazlı takım, Türk asıllı Avusturyalı golcü Ercan Kara'yla anlaştı. The Athletic'in haberine göre Samsunspor, bir süredir pazarlık halinde olduğu Orlando City kulübüne yaptığı ikinci teklifi kabul ettirdi ve transferin önü açıldı.

27 yaşındaki golcü oyuncunun yeni haftaya kadar Yılport Samsunspor'a imza atmasının beklendiği kaydedildi.

Rapid Wien formasıyla çıktığı 84 maçta 37 gol ve 16 asistle dikkatleri üzerine çeken Kara, geçen yıl 800 bin euro bonservisle Orlando City'e transfer olarak MLS'te forma giymişti.

Ercan Kara ayrıca Avusturya Milli Takımı'nın formasını da 7 kez giymişti.