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Spor

Samsunspor yarın Kasımpaşa deplasmanında

Samsunspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.

AA26 Nisan 2024 Cuma 10:38 - Güncelleme:
Samsunspor yarın Kasımpaşa deplasmanında
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı 33 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek için Kasımpaşa'yı mağlup etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlığı olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 4-2 kazanmıştı.

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