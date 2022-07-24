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Spor

Samsunspor'a İngiliz hücum oyuncusu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, Tuzlaspor'dan 29 yaşındaki hücum oyuncusu Kadeem Harris'i transfer etti.

AA24 Temmuz 2022 Pazar 09:16 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İngiliz hücum oyuncusu Kadeem Harris'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Kadeem Harris ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Harris ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Samsunspor'un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hoş geldin Kadeem Harris. Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor A.Ş. forması giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Kadeem Harris ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

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