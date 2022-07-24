Samsunspor'a İngiliz hücum oyuncusu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İngiliz hücum oyuncusu Kadeem Harris'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Kadeem Harris ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Harris ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Samsunspor'un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hoş geldin Kadeem Harris. Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor A.Ş. forması giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Kadeem Harris ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.