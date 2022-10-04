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Spor

Samsunspor'a kötü haber! Kırık tespit edildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Mücahit Albayrak'ın ayak bileğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

AA4 Ekim 2022 Salı 17:57 - Güncelleme:
Samsunspor'a kötü haber! Kırık tespit edildi
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beyçimento Bandırmaspor maçında sakatlanan Mücahit Albayrak ve Yusuf Abdioğlu'nun da tedavisine başlandığı belirtilerek, "Mücahit Albayrak'ın sağ ayak bileğinin dış kısmında kırık tespit edildi. İstanbul'da hafta içi operasyon planlandı. Takım kaptanlarımızdan Yusuf Abdioğlu'nun ise sağ kasığında zorlanma ve ödem tespit edildi. Takım kaptanlarımızdan Osman Çelik'in de tedavisi devam ediyor. Önümüzdeki hafta içi MR çekiminden sonra takıma katılması bekleniyor. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sakatlıkları geçen Celil Yüksel, Boldrin, Fofana ve Sarp Ekinci'nin takımla antrenmana çıktığı belirtildi.

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