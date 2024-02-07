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Spor

Samsunspor'da Antalyaspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Samsunspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 17:47 - Güncelleme:
Samsunspor'da Antalyaspor mesaisi başladı
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü evinde Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Moryke Fofana katılmadı. Yeni transfer Benito Dirk Raman ise ilk kez takımla birlikte idman yaptı.

Samsun ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

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