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Spor

Samsunspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Samsunspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA11 Nisan 2024 Perşembe 14:11 - Güncelleme:
Samsunspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde yaptığı ısınma, 5'e 2 top kapma çalışması, dar alanda oyun ve taktik çalışmalarıyla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yarın da taktik çalışma gerçekleştirecek olan kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından hava yolu ile İstanbul'a giderek maç saatini bekleyecek.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta sadece 1 galibiyet alan Samsunspor, Beşiktaş maçına sakatlığı bulunan Lubo Satka hariç tam kadro hazırlanıyor.

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