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Spor

Samsunspor'da Boli ve Melunovic gönderilirse bir yabancı daha gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'da yönetim, Kevin Boli ve Alen Melunovic'in sözleşmelerini feshedebilirse lisansı çıkartılamayan Junior Tallo'yu takıma dahil edecek ve Fuat Çapa'nın istediği bir mevkiye daha en az 1 yabancı oyuncu takviyesi yapacak.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 10:42 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:42
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Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Samsunspor, lige verilen 14 günlük araya moralli girdi.

Samsunspor 2. devrenin ilk haftasını BAY geçti. 2. hafta maçında deplasmanda Balıkesirspor'u Yasin Öztekin ve Moryke Fofana'nın golleriyle 2-0'lık skorla geçen kırmızı-beyazlılar, 3. hafta maçında ise sahasında ağırladığı Kocaelispor'u Tomane, Hasan Kılıç ve Mandjeck'in (k.k) golleriyle 3-0 geçmeyi başardı. Karadeniz temsilcisi ligin 2. yarısında oynadığı 2 maçta 6 puan toplarken, rakip filelere 5 gol atıp hiç gol yemedi.

Lige verilen 14 günlük arayı iyi değerlendirmek isteyen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Fuat Çapa, takımına bugünden itibaren 3 günlük izin verdi. 3 günlük aranın ardından tekrar toplanacak Samsunspor, hücumda üretkenliği ve bitiriciliği arttıracak çalışmalara yoğunluk verecek.

8 Şubat'ta kapanacak transfer sezonu için de yönetim çalışmalarını sürdürürken, Samsunspor'da ilk hedef sakatlıklardan dolayı sezonu kapatan Kevin Boli ve Alen Melunovic'in sözleşmelerini feshetmek. Yönetim, bu oyuncularla yolları ayırmaya başarırsa ilk önce transfer edilen ancak yabancı oyuncu kuralı nedeniyle lisansı çıkartılamayan Junior Tallo'yu takıma dahil edecek ve Fuat Çapa'nın istediği bir mevkiye daha en az 1 yabancı oyuncu takviyesi yapacak.

Kırmızı-beyazlılar, lige verilen 14 günlük aranın ardından sırasıyla 5 Şubat'ta deplasmanda Ankara Keçiörengücü, evinde Bursaspor, deplasmanda Gençlerbirliği, evinde Denizlispor ve deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

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