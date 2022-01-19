Samsunspor'da Junior Tallo krizi

IHA 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:24

Samsunspor, devre arası transfer döneminde şu ana kadar 2'si yabancı 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılar KV Mechelen'den 30 yaşındaki Trinidad ve Tobagolu defans oyuncu Sheldon Bateau ile 2,5 yıllık, Oud-Heverlee Leuven'den 20 yaşındaki defans oyuncusu Talha Ulvan ile 3,5 yıllık, FC Viktoria 1889 Berlin'den 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık ve Ujpest FC'den 29 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Junior Tallo'yu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı dolayısıyla kadrosunda en fazla 8 (5 ilk on bir, 2 yedek, 1 de 20 yaş altı futbolcu) yabancı oyuncu bulundurabilen takımlar, 8'den fazla yabancı ile sözleşme imzalasa da kadroda bulunan 8 yabancıya lisans çıkartıp, maçlarda oynatabiliyor. Samsunspor, yabancılardan sakatlık dolayısı ile sezonu kapatan İsmael Diomande'nin sözleşmesini dondurup, defans oyuncusu Sheldon Bateau'nun lisansını çıkardı. Alen Melunovic ve Kevin Boli'nin de sözleşme feshi için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, yeni transferlerden Junior Tallo'ya ise yabancı kuralından dolayı lisans çıkartamadı. Yerli oyuncu statüsündeki Talha Ulvan ve Tolcay Ciğerci'nin ise lisansları çıkartıldı.

Kırmızı-beyazlıların kadrosunda şu anda Alen Melunovic, Antonio Mendes (Tomane), Elhadj Bah, Erald Çinari, Kevin Boli, Moryke Fofana, Vukan Savicevic ve Sheldon Bateau gibi yabancı oyuncular bulunuyor. Başkan Yüksel Yıldırım, Melunovic ve Boli ile sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiğini, gerektiği taktirde Erald Çinari ile de ayrılma konusunda görüşeceklerini ifade etmişti.