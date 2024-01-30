Samsunspor'dan hakem tepkisi! ''TFF'yi gerekeni yapmaya davet ediyoruz''

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İstanbulspor maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, "İstanbulspor karşılaşmasındaki skandal hakem kararları yine oynanan futbolun önüne geçmiştir. İlgili müsabakada açık bir şekilde iki penaltı ve bir kırmızı kart pozisyonu görmezden gelinmiştir." açıklamasını yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-1 sona eren İstanbulspor-Samsunspor karşılaşmasının ardından Samsunspor, "Türk Spor Kamuoyu ve Samsunspor Camiasının Dikkatine" başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı. Kırmızı-beyazlı ekibin paylaşımında, "Son zamanlarda müsabaka hakemlerinin özellikle kulübümüz Samsunspor'a karşı neredeyse tüm müsabakalarda ilginç bir yaklaşımı bulunmakta, açık penaltı ve kırmızı kart olarak nitelendirilen çoğu pozisyon iyi niyeti aşacak şekilde göz ardı edilmektedir. Dün oynanan İstanbulspor karşılaşmasındaki skandal hakem kararları yine oynanan futbolun önüne geçmiştir. İlgili müsabakada açık bir şekilde iki penaltı ve bir kırmızı kart pozisyonu görmezden gelinmiştir. Daha vahim olan ise tartışmasız herkes tarafından penaltı olarak nitelendirilen iki pozisyonda müsabaka hakemi VAR'a dahi gitmemiş ve verdiği tüm kararlarla herkesin kafasında ciddi soru işareti oluşturmuştur. Açık şekilde kırmızı kart olarak nitelendirilen pozisyonda ise kulübümüz futbolcusunun dizine tabanla basılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere de yer verildi:

"Açık iki penaltı pozisyonunda VAR'a dahi gidilmemesi ve tabanla dize basma hareketinin göz ardı edilmesinin hiçbir açıklanabilir yanı bulunmamaktadır. Bu skandal kararlar sonucunda; tüm kulüp teknik ekip ve oyuncularımız ile fedakar cefakar taraftarlarımızın hakkı yenmektedir. Her zaman adil futbolu savunan kulübümüz buna müsaade etmeyecek, haksız kararlar veren kişi ve kurumlar karşısında hakkını sonuna kadar arayacaktır. Futbolda hakkaniyet, eşitlik ve adalet adına, Türkiye Futbol Federasyonu'nu bir kez daha gerekeni yapmaya davet ediyoruz."