İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2023 Pazartesi / 1 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5986
  • EURO
    30,6181
  • ALTIN
    1785.96
  • BIST100
    7568.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor'dan hakemlere sert tepki!

Samsunspor'un Pendikspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yıldırım yaptığı açıklamalarda, 'Hakemlerin Samsunspor aleyhindeki adaletsiz ve basiretsiz tavırları, camiamızın gelecekle ilgili emeklerini yerle bir ediyor' ifadelerini kullandı.

13 Kasım 2023 Pazartesi 19:01 - Güncelleme:
Samsunspor'dan hakemlere sert tepki!
ABONE OL

Süper Lig'in 11'inci haftasında dün deplasmanda Pendikspor'a 1-0 mağlup olan Samsunspor'da hakeme tepkiler sürüyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya üzerinden hakeme tepki gösterdi.

Yıldırım, 'Bizleri dünkü deplasmanda da yalnız bırakmayan Büyük Samsunspor taraftarına çok teşekkür ederim. İstedik ki maçın sonucu da taraftarlarımız kadar güzel olsun. Ancak son vuruşları yapamadık. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet ile üzülerek sahadan ayrıldık. Daha önce de söylediğim gibi, oyunumuzu geliştirmek için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Skordan bağımsız olarak şunu dile getirmenin de vakti geldi: Hakemlerin Samsunspor aleyhindeki adaletsiz ve basiretsiz tavırları, camiamızın gelecekle ilgili emeklerini yerle bir ediyor' ifadelerini kullandı.

"VAR SİSTEMİ SON DERECE CAN SIKICI BİR HAL ALDI"

Türk futbolunda adalet istediklerini belirten Yıldırım, 'Samsunspor'a gösterilen kartlar, verilmeyen penaltılar, uygulanmayan VAR sistemi son derece can sıkıcı bir hâl aldı. Hakemler artık her maçta maçın önüne geçiyor. Samsunspor'un alın teri emeklerinin yok edilmesi camiamız için kabul edilemez bir durum hâline geldi. Görünen o ki bu zamana kadar göstermiş olduğumuz Fair Play odaklı davranışlar suistimal edilmektedir. Kimse Samsunspor'u yalnız görmesin. Kimsenin hakkını yemediğimiz gibi, kendi hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Türk futbol kamuoyu da bunu böyle bilsin! Adalet istiyoruz' dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.