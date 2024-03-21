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Spor

Samsunspor'dan transfer yasağı açıklaması

Samsunspor, kulübe getirilen transfer yasağının İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşındığını ve henüz nihai kararın verilmediğini duyurdu.

AA21 Mart 2024 Perşembe 19:15 - Güncelleme:
Samsunspor'dan transfer yasağı açıklaması
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Samsunspor'un iki dönem transfer yasağının yeniden aktif hale geldiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, FIFA tarafından kulübe 2 dönem transfer yasağının uygulandığı ve ilgili kararı CAS'ın onadığı hatırlatıldı.

Karara kulüp avukatlarının İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itirazda bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İsviçre Federal Mahkemesi tarafından transfer yasağı kararı geçici olarak durdurulmuştu. Bunun neticesinde, kulübümüz 2023-2024 futbol sezonu kış transfer döneminde transfer yapmaya devam etmişti. FIFA tarafından bugün kulübümüze ve Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilen yazı neticesinde, İsviçre Federal Mahkemesi, transfer yasağının geçici olarak durdurulması kararını ortadan kaldırmıştır. Bir diğer ifadeyle, askıya alınan transfer yasağı kararı yeniden aktif hale gelmiştir."

Açıklamada, İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki davada nihai karar verilmediğine işaret edilerek, "Hukuki süreç şimdilik devam etmektedir. İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, ilerleyen süreçte bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

  • Samsunspor
  • transfer yasağı
  • İsviçre Federal Mahkemesi

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