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Spor

Samsunsporlu futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'a yapılan koronavirüs testi sonuçları belli oldu. Kırmızı beyazlı takımın bir futbolcusunun testi pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine Samsunspor'un bugün Kocaelispor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

DHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:32 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:32
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Yılport Samsunspor, bir futbolcusunun koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de Bolu Koru Otel antrenman sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir" denildi.

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