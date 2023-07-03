Samsunspor'un kamp kadrosu belli oldu

Samsunspor'un 2023-2024 futbol sezonu kamp kadrosu açıklandı. Buna göre 03-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak kamp kadrosunda 27 kişi yer alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada kamp kadrosunda Jakub Szumski, Okan Koçuk, Halil Yeral, Taha Tosun, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Yusuf Abdioğlu, Bedirhan Çetin, Alim Öztürk, Lubomir Satka, Youssef Ait Bennasser, Ali Ülgen, Barış Alıcı, Mücahit Albayrak, Soner Gönül, Enes Albak, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Cihan Kahraman, Celil Yüksel, Moussa Yann Cedric Guel, Ahmet Sağat, Douglas Willians da Silva Souza, Moryke Fofana, Gaetan Loamba Laura ve Polat Yaldır olduğu ifade edildi.

17 OYUNCU KAMP KADROSUNA ALINMADI

Kırmızı-beyazlılar kamp kadrosunda 17 oyuncusunu dahil etmedi. Karadeniz temsilcisinin Erzurum'a götürmediği isimler ise şunlar:

"Aykut Özer, Sheldon Bateau, Elano Yegen, Guy Yameogo, Berk Taşkın, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Yusuf Emre Gültekin, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Şener Kaya, Kadeem Harris, Melih Okutan, Yusuf Ensar Poyrazlı, Ali Kılıç, Elhadj Bah ve Sarp Ekinci"

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Erzurum kampının ardından Bolu'da da bir kamp dönemi geçirecek.