İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3718
  • EURO
    32,857
  • ALTIN
    1993.58
  • BIST100
    8612.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor'un konuğu Galatasaray

Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor, ligin ikinci sırasında yer alan Galatasaray'ı sahasında konuk edecek.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
Samsunspor'un konuğu Galatasaray
ABONE OL

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin son 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Samsun ekibi, topladığı 26 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son 4 haftada yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısında da bu serisine devam etmek istiyor.

Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından Samsun'a dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı bulunan Gaetan Laura ise bu maçta kadroda yer almayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.