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Spor

Samsunspor'un konuğu Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
Samsunspor'un konuğu Sivasspor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan Samsun ekibi, EMS Yapı Sivasspor'u yenerek küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, EMS Yapı Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

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