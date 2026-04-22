22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Spor

Samsunspor'un kupada rakibi Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
Samsunspor'un kupada rakibi Trabzonspor
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka, saat 18.45'te başlayacak.

B Grubu'nu 4 galibiyet ile ilk sırada tamamlayan Samsunspor, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ile eşleşti.

Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Jaures Assoumou, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Çığlık sesine dayanamayıp kaçtılar! Kuyumcuda soygunu saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
