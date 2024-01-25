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Spor

Samsunspor'un yükselişi devam ediyor!

Samsunspor, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek son üç maçta 7 puana ulaştı. Kayserispor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

25 Ocak 2024 Perşembe 19:09 - Güncelleme:
Samsunspor'un yükselişi devam ediyor!
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Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Zeki Yavru ve 57. dakikada Ercan Kara attı.

Samsunspor, bu sonuçla birlikte son 3 haftada 7 puan topladı ve puanını 25'e yükseltti. Ligde oynadığı son 7 maçta mağlup olan Kayserispor ise 26 puanda kaldı.

Samsunspor ligde gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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