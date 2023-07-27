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Spor

Samu Castillejo, bütün teklifleri reddetti

Valencia forması giyen Samu Castillejo için 3 takım transfer teklifinde bulundu. Deneyimli oyuncu bu tekliflerin hepsini reddetti.

27 Temmuz 2023 Perşembe 22:03 - Güncelleme:
Samu Castillejo, bütün teklifleri reddetti
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Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Samu Castillejo'ya teklifler yağıyor. Valencia'da forma giyen 28 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusuna Suudi Arabistan'dan 2, Brezilya'dan 1 takım resmi teklifte bulundu.

TÜM KULÜPLERİ REDDETTİ

Marca'da yer alan habere göre Samu Castillejo için Beşiktaş'ta teklif yaptı. Ancak Samu Castillejo gelen tüm teklifleri reddetti.

Özellikle Suudi Arabistan'dan ve Beşiktaş'tan gelen tekliflerin finansal olarak çok iyi olduğu belirtilirken Samu Castillejo'nun sportif gerekçeleri yetersiz bulduğu için bu teklifleri reddettiği iddia edildi.

FAZLA SÜRE BULAMAYACAK

Ruben Baraja'nın, Valencia'nın başına geçmesiyle beraber 28 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuna takımda kendisine yer bulmakta zorlanacağı söylendi ve Samu Castillejo takımdan ayrılmak için transfer görüşmelerine başladı.

26 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla 26 resmi maça çıkan Samu Castillejo bu karşılaşmalarda 4 gollük katkı sağladı.

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