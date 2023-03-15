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Spor

Samuel Saiz: Yarın elimizden geleni yapacağız

Sivassporlu oyuncu Samuel Saiz, Fiorentina karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, “Bu maç kulüp tarihi için çok önemli. Hocamız da bize maçın öneminden bahsetti. Yarın elimizden geleni yapacağız” dedi.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Samuel Saiz: Yarın elimizden geleni yapacağız
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Sivasspor'un 31 yaşındaki İspanyol oyuncusu Samuel Saiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında yarın oynayacakları Fiorentina müsabakası öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu. Saiz, "Bu maç kulüp tarihi için çok önemli. Hocamız da bize maçın öneminden bahsetti. Gruplardan çıkarak tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde etmiştik. Şimdi bunun bir üst seviyesine çıkma ihtimalimiz var. Bir sonraki tura çıkmamız halinde bizim için daha iyi olacak. Yarın elimizden geleni yapacağız. Özellikle Sivasspor camiası ve taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

"ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Bir gazetecinin "Rakibi analiz ettiniz mi?" şeklindeki sorusuna Saiz, "Fiorentina şu an iyi dönemlerini geçiriyor. Son zamanlarda galibiyetler aldığını görüyoruz. Biz de son 3 maçtır mağlubiyet alıyoruz. Rakibin bütün santrafrları iyi. Çok iyi bir takım. İyi de bir futbol ortaya koyuyorlar. Bizim yapmamız gereken kendi oyunumuzu ortaya koymak. Mümkün olduğunca skor elde etmek. Duran top ve kontra ataklardan sonuç elde etmeye çalışacağız. Tabii kapalı oynamayı da düşünmüyoruz. Kendi futbolumuzu ortaya koyarak oynayacağız" yanıtını verdi.

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