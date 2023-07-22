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Spor

Samuel Umtiti yeniden Fransa yolcusu

Barcelona'dan ayrılarak serbest kalan Samuel Umtiti Lille ile anlaştı ve sağlık kontrolünden geçti. Yakında resmi imzalar atılacak.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Samuel Umtiti yeniden Fransa yolcusu
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Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra yeni kulübü merak edilen Fransız savunmacı Samuel Umtiti Fransa'ya dönüyor.

Geçen sezonu Lecce'de kiralık geçiren Umtiti, Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinden geçen Umtiti'yle resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

2016'da Olympique Lyon'dan Barcelona'ya 25 milyon euroya imza atan Umtiti, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerinde düşüşe geçmişti. Geçen sezon kiralandığı Lecce'de 25 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda savunmanın kilit isimlerinden biriydi.

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