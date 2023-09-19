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Spor

San Siro'da gol çıkmadı!

Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile Newcastle United'ın karşı karşıya geldiği mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

19 Eylül 2023 Salı 22:35 - Güncelleme:
San Siro'da gol çıkmadı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan maçta özellikle Milan rakip kalede etkili oldu ancak maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Milan'da kaleci Mike Maignan, 81. dakikada sakatlandı ve yerini Marco Sportiello'ya bıraktı.

Yaz transfer döneminde Milan'dan Newcastle United'a transfer olan Sandro Tonali karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 23 yaşındaki futbolcu, 72. dakikada oyundan çıkarken İtalyan taraftarlar tarafından alkışlandı.

Bu sonucun ardından iki takım da gruba birer puanla başladı.

Milan, gruptaki ikinci hafta maçında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Newcastle United sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

  • Champions League
  • Milan vs Newcastle

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