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Spor

Sandro Tonali'ye FA'dan şartlı ceza!

Bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 10 men edilen Sandro Tonali için yeni bir gelişme yaşandı. FA, İtalyan oyuncuya aynı gerekçeyle 2 aylık ceza verdi.

2 Mayıs 2024 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
Sandro Tonali'ye FA'dan şartlı ceza!
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İtalyan ekibi Milan'da top koşturduğu dönemde bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 ay men cezası alan Sandro Tonali için sıcak gelişmeler yaşandı.

TONALI'YE 2 AY MEN ANCAK...

FA, sezon başında Newcastle United'a transfer olan Sandro Tonali'ye bahis oynadığı gerekçesiyle 2 ay men cezası verildiğini açıkladı.

Ancak yapılan açıklamada Tonali'nin bahis kurallarını tekrar ihlal etmemesi halinde bu cezayı çekmeyeceği belirtildi.

SAHALARA DÖNÜŞÜ YAKIN

Böylece 23 yaşındaki yıldız Tonali, İtalya'dan aldığı 10 aylık men cezasının sona ermesiyle birlikte 27 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yeniden sahalara dönebilecek.

  • Sandor Tonali
  • Bahis
  • FA İtalyan

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