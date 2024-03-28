Sandro Tonali'ye yeni bahis soruşturması!

İngiltere Futbol Federasyonu, Newcastle United'da forma giyen İtalyan oyuncu Sandro Tonali hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Tonali'nin 12 Ağustos 2023 ve 12 Ekim 2023 tarihleri arasında futbol maçları üzerine bahis oynayarak 50 kez kuralları ihlal ettiğini ve oyuncu hakkında soruşturma açıldığını belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Sandro Tonali, FA'nın Bahis Kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlanmaktadır. Newcastle United orta saha oyuncusunun 12 Ağustos 2023 ve 12 Ekim 2023 tarihleri arasında futbol maçları üzerine bahis oynayarak FA Kuralı E8'i 50 kez ihlal ettiği iddia edilmektedir. Sandro Tonali'nin cevap vermek için 5 Nisan 2024 tarihine kadar süresi vardır."

10 AY CEZA ALMIŞTI

Sandro Tonali, Sandro Tonali, İtalya'daki döneminde bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Ekim 2023'te 10 ay futboldan men edilmişti.

24 Ağustos 2024'e kadar cezası olan Tonali'nin ekstra ceza alıp almayacağı henüz belli olmadı.