İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3481
  • EURO
    35,1209
  • ALTIN
    2302.38
  • BIST100
    9079.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sandro Tonali'ye yeni bahis soruşturması!
Spor

Sandro Tonali'ye yeni bahis soruşturması!

Bahis skandalı nedeniyle futboldan 10 ay men cezası alan Newcastle United'ın oyuncusu Sandro Tonali'ye yeni bir soruşturma açıldı.

28 Mart 2024 Perşembe 17:54 - Güncelleme:
Sandro Tonali'ye yeni bahis soruşturması!
ABONE OL

İngiltere Futbol Federasyonu, Newcastle United'da forma giyen İtalyan oyuncu Sandro Tonali hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Tonali'nin 12 Ağustos 2023 ve 12 Ekim 2023 tarihleri arasında futbol maçları üzerine bahis oynayarak 50 kez kuralları ihlal ettiğini ve oyuncu hakkında soruşturma açıldığını belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Sandro Tonali, FA'nın Bahis Kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlanmaktadır. Newcastle United orta saha oyuncusunun 12 Ağustos 2023 ve 12 Ekim 2023 tarihleri arasında futbol maçları üzerine bahis oynayarak FA Kuralı E8'i 50 kez ihlal ettiği iddia edilmektedir. Sandro Tonali'nin cevap vermek için 5 Nisan 2024 tarihine kadar süresi vardır."

10 AY CEZA ALMIŞTI

Sandro Tonali, Sandro Tonali, İtalya'daki döneminde bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Ekim 2023'te 10 ay futboldan men edilmişti.

24 Ağustos 2024'e kadar cezası olan Tonali'nin ekstra ceza alıp almayacağı henüz belli olmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.