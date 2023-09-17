Santarelli, Bulgaristan maçında çılgına döndü!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nin grup aşamasının ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazananlar Sultanlar, yoluna dolu dizgin devam etti. Maça ise Santarelli ve Melissa Vargas damga vurdu.

ÜST ÜSTE 17. GALİBİYET

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Filenin Sultanları, Bulgaristan karşısında da serisini devam ettirerek üst üste 17. galibiyetine imza attı.

SANTARELLI ÇILGINA DÖNDÜ

Salonda Bulgaristan anonsu çalındı. Bunun üzerine milliler kenara gelirken hakem Türkiye'ye pozisyon hatası çaldı. Bu karar üzerine Santarelli çılgına döndü. İtalyan başantrenör 'Siz şaka mı yapıyorsunuz?' diyerek itirazda bulundu.

GİZEM ÖRGE HAKEMLE KONUŞTU

Oyuncularımızdan Gizem Örge hakemi ikna etmeye çalıştı. Bunun üzerine yardımcı hakeme de rakip oyuncuların kenara geldiğini, salonda anonsun duyulduğunu söyledi. En sonun baş hakem hatasını kabul ederek servis kararı verdi. Türkiye'nin haklı itirazları sonuç verdi.

VARGAS SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

İkinci sette Vargas'tan inanılmaz bir savunma geldi. Sahanın dışına açılan topu son anda çıkaran Vargas, hızını alamayıp Japon seyircinin yanındaki boş koltuğa oturmak zorunda kaldı. Maçın spikeri Mehmet Sevinç o anları: 'İnanılmaz bir savunma yaptı, orada seyircilerin yanına kadar gitti, neyse ki boş bir koltuk buldu. Oturdu kalktı geldi.' sözleriyle anlattı. Daha sonrasında blok için fileye giden Vargas rakibi hataya zorlayarak sayıyı Türkiye'ye getirdi. Bulgaristan'ın nlok-out itirazı sonuç vermedi.