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Spor

Santos, Jesualdo Ferreira'nın görevine son verdi

Brezilya takımı Santos'ta 8 ay önce göreve gelen Teknik Direktör Jesualdo Ferreira ile yollar ayrıldı.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 13:37
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Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Santos'ta, Portekizli teknik adam Jesualdo Ferreira ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında 74 yaşındaki teknik adamın görevine son verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Göreve gelmesinin 8 ay sonrasında takımdan gönderilen Ferreira yönetiminde Santos, 15 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Jesualdo Ferreira, daha önce Benfica, Porto, Sporting Lizbon ve Braga gibi ülkesinin önemli takımlarını da çalıştırmıştı.

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