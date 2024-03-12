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Spor

Santos'lu Beşiktaş gol bulamıyor!

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, ligde çıktığı 10 maçın 6'sında gol sevinci yaşayamadı.

12 Mart 2024 Salı 00:05 - Güncelleme:
Santos'lu Beşiktaş gol bulamıyor!
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Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanında 2-0 kaybeden Beşiktaş'ta Fernando Santos yönetiminde alınan sonuçlar dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde ligde 10 maça çıktı. Beşiktaş, bu karşılaşmaların 6'sında gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos ile ligde alınan sonuçlar şu şekilde:

Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük

Pendikspor 4-0 Beşiktaş

Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor

Sivasspor 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Trabzonspor

Kayserispor 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Konyaspor

İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş

KUPADAKİ SONUÇLAR

Beşiktaş, Santos ile Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0, Antalyaspor'u 2-1 ve Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

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