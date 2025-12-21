İSTANBUL 13°C / 9°C
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
  • Spor
  • Sara: Kulübede olduğum için mutlu değilim
Spor

Sara: Kulübede olduğum için mutlu değilim

Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuşan Gabriel Sara, alınan 3 puanların özgüveni artırdığını ve lider olmanın takımı çok mutlu ettiğini söyledi.

21 Aralık 2025 Pazar 22:39
Sara: Kulübede olduğum için mutlu değilim
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Kasımpaşa maçının ardından konuştu ve galibiyeti değerlendirdi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok iyi lider olmak, sürekli önde olmak... Sürekli 3 puanlar almak da özgüvenimizi tazeliyor. Çok mutluyuz." dedi.

Sonradan oyuna dahil olmasını ve golünü anlatan Gabriel Sara, "Çok önemli odaklanmış olmak. Kulübede olduğum için mutlu değilim tabii ki ama takım katkı vermiş olmak beni çok mutlu etti. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Gabriel Sara, şampiyonluk yarışı için, "Kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız." diye konuştu.

