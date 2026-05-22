22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Spor

Saras Jasikevicius: Bugün kendimiz gibi değildik

Final Four'da Yunanistan ekibi Olympiakos'a mağlup olan ve turnuvaya veda eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2026 Cuma 20:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Final Four'da Olympiakos'a karşı kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Saras, "Bugün kendimiz gibi değildik. Şu çok barizdi: Olympiakos, Olympiakos gibi oynadı ama Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamadı." dedi.

Litvanyalı başantrenör, "Ne zaman biraz umutlansak anında çok kolay sayılar yedik. Farkı 2-3 kez dokuza, yediye indirdik ama sonra kolay sayılar yedik." ifadelerini kullandı.

Saras, "Olympiakos'u tebrik ederim, bizden çok daha iyilerdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.