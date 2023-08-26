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Spor

Sardar Azmoun'un yeni adresi Roma oldu

Serie A ekibi Roma, Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Sardar Azmoun'u renklerine bağladı.

IHA26 Ağustos 2023 Cumartesi 12:58 - Güncelleme:
Sardar Azmoun'un yeni adresi Roma oldu
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Roma, Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Sardar Azmoun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni sezon kapsamında transferlerine devam ediyor. Roma, Süper Lig ekiplerinin bir çoğuyla ismi transferde anılan Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki santrfor Sardar Azmoun'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Azmoun'u uzun zamandır takip ettiklerini ve kendisinin teknik becerisinin tartışmasız bir şekilde iyi olduğunu ifade etti.

İranlı futbolcu, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen ile 23'ü Bundesliga, 7'si Avrupa Ligi ve 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerken, 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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