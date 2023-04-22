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Spor

Sarıyer Belediyespor, Bolu'da rahat kazandı

Sarıyer Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 17:56 - Güncelleme:
Sarıyer Belediyespor, Bolu'da rahat kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

SALON: Bolu Karaçayır

HAKEMLER: Erhan Alparslan, Umut Maden

BOLU BELEDİYESPOR: Melike Çadır, Alvarez, Elisa Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları, Kodala, (Hilal Kocakara, Gizem Çerağ Düzeltir, Buket Yılmaz, Seher Aksoy, Selin Navruz)

SARIYER BELEDİYESPOR: Moksri, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)

SETLER: 25-17, 22-25, 20-25, 23-25

SÜRE: 96 dakika (19, 27, 25, 25)

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