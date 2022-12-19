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Spor

Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu evinde 3-2 mağlup etti.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Chatchu-on, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Kongyot (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Merve Nezir)

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Sabriye Dikmen, Klimets, Mitchem, Beatriz, Arelya Karasoy (Ceren Önal, Dilek Kınık, Rahimova, Merve Atlıer, Nursevil Aydınlar, Paskova)

Setler: 25-22, 25-23, 20-25, 22-25, 15-5

Süre: 127 dakika (28, 30, 24, 29, 16)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyesi, 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 10.sırada bulunuyor.

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