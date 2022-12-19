Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Chatchu-on, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Kongyot (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Merve Nezir)
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Sabriye Dikmen, Klimets, Mitchem, Beatriz, Arelya Karasoy (Ceren Önal, Dilek Kınık, Rahimova, Merve Atlıer, Nursevil Aydınlar, Paskova)
Setler: 25-22, 25-23, 20-25, 22-25, 15-5
Süre: 127 dakika (28, 30, 24, 29, 16)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyesi, 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 10.sırada bulunuyor.