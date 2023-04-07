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Spor

Sarıyer Belediyespor,Aydın Büyükşehir Belediyespor engelini aştı

Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u sahasında 3-2'lik skorla mağlup etti.

AA7 Nisan 2023 Cuma 20:30 - Güncelleme:
Sarıyer Belediyespor,Aydın Büyükşehir Belediyespor engelini aştı
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u sahasında 3-2 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Aleyna Vence, Su Zent, Çağla Erdem)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Bascan, Özge Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Öztürk, Fatma Şekerci, Çağla Salih)

Setler: 25-22, 17-25, 25-21, 21-25, 17-15

Süre: 131 dakika (30, 23, 29, 27, 22)

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