Sarıyer Belediyespor,Aydın Büyükşehir Belediyespor engelini aştı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u sahasında 3-2 mağlup etti.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Aleyna Vence, Su Zent, Çağla Erdem)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Bascan, Özge Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Öztürk, Fatma Şekerci, Çağla Salih)
Setler: 25-22, 17-25, 25-21, 21-25, 17-15
Süre: 131 dakika (30, 23, 29, 27, 22)