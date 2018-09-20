Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke: Şu ana kadar oynadığımız en iyi takım Beşiktaş

Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Bakke, "İlk yarı istediğimiz gibiydi, 3 tane ciddi pozisyon yakaladık. Beşiktaş'ın kalitesi bizden çok daha iyi olduğu için onlar yakaladıklarını değerlendirdiler. Oyun kalitesi olarak istediğimizi verdik. İzleyen seyirciler de kaliteli zaman geçirmiştir, elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın şansını değerlendiren Norveçli teknik adam, "Beşiktaş şu ana kadar mücadele ettiğimiz takımlardan bir seviye daha iyi. İleriye gideceklerine inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde belki kadro yeterli olmayabilir ama UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın sonuna kadar gideceğine eminim" dedi.