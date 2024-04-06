İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sarunas Jasikevicius: Hiçbir açıdan iyi bir maç değildi
Spor

Sarunas Jasikevicius: Hiçbir açıdan iyi bir maç değildi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki Türk derbisinde konuk ettiği Anadolu Efes'e 82-80 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Nisan 2024 Cumartesi 00:32 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Hiçbir açıdan iyi bir maç değildi
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki Türk derbisinde konuk ettiği Anadolu Efes'e 82-80 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, hiçbir açıdan iyi bir maç çıkarmadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, ilk yarıda çok fazla hata yaptıklarını belirtti.

Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Jasikevicius, "Bizim açımızdan hiçbir açıdan iyi bir maç değildi. İlk yarıda çok hata yaptık. 10 top kaybı yaptık. Ritmimiz yoktu. Dördüncü çeyrekte kötü savunma yaptık ve maçı döndürmek için kötü atışlar yaptık. İyi bir maç değildi. Türkiye Ligi'nde sezonun durumunu belirleyecek bir maçımız var. Bugünü analiz edip normal oynadığımız basketbolda neler kaybettik bunlara bakmamız gerekiyor. Pazartesi Efes'e karşı çok önemli bir maçımız var. Aralık ayında yendiğimiz maçla bugün çok farklı şeyler vardı. Bugün Anadolu Efes, Anadolu Efes gibi oynadı ama Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamadı. Biz gerekli basketbolumuzu oynamadık. Bugün Anadolu Efes'in böyle oynamasını bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.