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Spor

Sarunas Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, evinde konuk ettikleri Partizan'ı 91-76 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 00:10 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı
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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı evinde 91-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör , çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, galibiyet nedeniyle oyuncuları tebrik etti.

Taraftarlara da değinen Jasikevicius, zor anlarda tribünlerin devreye girdiğini ifade ederek, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde daha sert oynamalıyız. İlk periyotta yediğimiz 31 sayı iyi değildi. Biz de sonrasında daha sert olduk. Partizan gibi hücumda çok etkili olan bir takıma karşı iyi bir oyun ortaya koyduk." açıklamasını yaptı.

Takımın ilk periyotta 31 sayı yemesine karşın, kalan 3 periyotta rakibi 17, 16 ve 12 sayıda tutmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Jasikevicius, Partizan karşısında iki farklı Fenerbahçe olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İki farklı Fenerbahçe'den birisi çok disiplinli ve fiziksel oynayan, diğeri ise uzun süre istikrarı koruyamayan. Oyuncular çok efor sarf ediyor. 3 çeyrek boyunca rakibi 17, 16 ve 12 sayıda tutmak çok önemliydi. Bu savunmayı oyunun geneline yaymak için zaman gerekiyor."

Son olarak Sestina hakkında konuşan Jasikevicius, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Yeni bir antrenörün gelmesi, oyunculara yeni bir olanak da sunuyor. Sezon içinde çok fazla maç var. Herkese ihtiyacımız var. Sestina çok çalışkan bir oyuncu ve bunu hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda gördük."

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