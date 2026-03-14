Sarunas Jasikevicius: Kesinlikle kazanmayı hak etmedik

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Kızılyıldız mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius'un maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Öncelikle rakibimizi ve Sasa'yı tebrik etmek istiyorum. Bu akşam gerçekten iyi değildik. Sahadaki tavrımız da en iyisi değildi. Yeniden toparlamamız gerekiyor. Yeni bir kazanma serisine başlamamız gerekiyor. Ben oyuncularımı da tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarıyorlar. Sakatlık problemlerimiz var ama buna rağmen savaşmayı sürdüren, bu şartlarda maç kazanan bir oyuncu grubuna sahibiz. Sezonun son üç ayı için kendimize bir şans daha veriyoruz ama bugün kesinlikle kazanmayı hak etmedik."