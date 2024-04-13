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Spor

Sarunas Jasikevicius: Monaco, EuroLeague'in en iyi takımlarından biri

Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Olympiacos maçı ve AS Monaco eşleşmesiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

13 Nisan 2024 Cumartesi 13:09 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Monaco, EuroLeague'in en iyi takımlarından biri
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Duygulardan öte şu an Monaco'ya bakmamız gerekiyor. Rakibimiz Monaco oldu. EuroLeague'in en iyi takımlarından bir tanesi. Çok sağlam bir proje aynı koç ve oyuncularla devam ediyor" dedi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de normal sezonun son haftasında deplasmanda Olympiacos'a uzatmalara giden maçta 84-81 mağlup oldu. Bu sonuçla normal sezonu altıncı sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Monaco ile eşleşti. Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius Olympiacos mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Uzatmada 5 sayı geri düştükten sonra kontrolü kaybettiklerini dile getiren Jasikevicius, "Play-off yolunda inanılmaz bir maç oldu. Hem atmosfer hem de yoğunluk açısından. Genel anlamda oyunu kontrol ettiğimiz zamanlar oldu ama çok iyi rakibe karşı oynadık. Geriye düştüğümüz zamanlar oldu. Özellikle uzatma bölümünde 5 sayı öndeyken, orada kontrolü kaybettik ve bu bize zarar verdi. Kontrolü tamamen ele almamız bir savunma ötedeydi ama işler bizim için açımızdan yolunda gitmedi. Play-offlardan önce böyle maçlara ihtiyacımız var. Çeşitlilik ve atmosfer açısından çok iyi oldu. Bu tip maçlarda detaylar çok önemli" şeklinde konuştu.

"MONACO, EUROLEAGUE'İN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Çeyrek finaldeki rakipleri Monaco'nun EuroLeague'in en iyi takımlarından biri olduğuna dikkat çeken Jasikevicius, "Bireysellikten çok oyuncuların nasıl hissettikleri ve oldukları önemli. Çok kötü bir hafta geçirdik ama bugün çok iyiydik. Çok fazla maç oynadık. Evet, sezonu altıncı sırada bitirdik. Duygulardan öte şu an Monaco'ya bakmamız gerekiyor. Rakibimiz Monaco oldu. EuroLeague'in en iyi takımlarından bir tanesi. Çok sağlam bir proje aynı koç ve oyuncularla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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