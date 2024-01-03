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Spor

Sarunas Jasikevicius: Zor bir maç bizi bekliyor

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi 19. haftasında karşılaşacağı Maccabi Playtika ekibi hakkında açıklama yaptı.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Zor bir maç bizi bekliyor
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THY Avrupa Ligi 19. hafta mücadelesinde İsrail'in Maccabi Playtika ekibini Litvanya'da konuk edecek Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakibin önemli isimleri Lorenzo Brown ve Wade Baldwin için işleri zorlaştırmaları gerektiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada müsabakayla ilgili görüşlerine yer verilen Litvanyalı çalıştırıcı, Maccabi Playtika'nın fiziksel özelliklerini iyi kullanan bir takım olduğunu vurgulayarak "Bizi çok zorlu bir maç bekliyoruz. Rakibimiz savunma ribaundları ve hızlı hücumlarda Avrupa Ligi'nin en iyi istatistiklerine sahip olan ekiplerinden birisi. Bu yüzden her iki alana da büyük önem vermeli ve Lorenzo Brown ile Wade Baldwin için işleri mümkün olduğunca zorlaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun önemli isimlerinden Scottie Wilbekin de zor bir karşılaşma olacağına dikkati çekerek, "Çift maç haftasındayız. Umarım orada bizi destekleyecek taraftarların olmasının avantajını kullanır ve evimize galibiyetle döneriz." açıklamasını yaptı.

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