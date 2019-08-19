27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5911
  • 6,212
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şaş 16 saat sonra görevine döndü

G.SARAY’IN yardımcı antrenörü Hasan Şaş önceki gün görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şaş’ın istifasının yönetim ve Fatih Terim tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Şaş 16 saat sonra görevine geri döndüğünü kaydedip şu açıklamayı yaptı: “Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın.” G. Saray yönetimi, Şaş’a yapılan saldırıların failleri için yasal işlem başlatacak.

Kılıçdaroğlu´ndan akla ziyan Doğu Akdeniz açıklaması: Doğu Akdeniz´de bir tek Türkiye yok

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanı Selçuk hükümetin yeni zam teklifini sunacak

Bakanı Selçuk hükümetin yeni zam teklifini sunacak

Yılın en büyük indirimi açıklandı: İşte kampanyalar...

Yılın en büyük indirimi açıklandı: İşte kampanyalar...

Hem ekonomik hem zaman tasarrufu sağlıyor

Hem ekonomik hem zaman tasarrufu sağlıyor

Kamyonetin üzerindeki yazı dikkat çekti

Kamyonetin üzerindeki yazı dikkat çekti

Ege'de 4 ilçede orman yangını

Ege'de 4 ilçede orman yangını

'Bir zamanlar uçtukları yerlerde yeniden uçmaya başladılar'

'Bir zamanlar uçtukları yerlerde yeniden uçmaya başladılar'

PKK'dan hain tuzak: EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

PKK'dan hain tuzak: EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

'Nükleer cephanelikleri dikkate alınmalı'

'Nükleer cephanelikleri dikkate alınmalı'
 

POPÜLER HABERLER

Esnaf İmamoğlu´na isyan etti: Neredesiniz, neden kimseye ulaşamıyoruz?

Esnaf İmamoğlu´na isyan etti: Neredesiniz, neden kimseye ulaşamıyoruz?

Onlar gökyüzünün ihtiyar delikanlıları: Hedef 90!

Onlar gökyüzünün ihtiyar delikanlıları: Hedef 90!

İnsansız Demirhan, gövde gösterisine hazırlanıyor

İnsansız Demirhan, gövde gösterisine hazırlanıyor

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA