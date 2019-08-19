Şaş 16 saat sonra görevine döndü

Şaş’ın istifasının yönetim ve Fatih Terim tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Şaş 16 saat sonra görevine geri döndüğünü kaydedip şu açıklamayı yaptı: “Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın.” G. Saray yönetimi, Şaş’a yapılan saldırıların failleri için yasal işlem başlatacak.