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Spor

''Satmak zorundayız'' Orkun Kökçü'nün kulübünden açıklama

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi. Portekiz ekibinde konuşan başkan yardımcısı Luis Mendes, oyuncu satmak zorunda olduklarını söyledi.

11 Nisan 2024 Perşembe 17:53 - Güncelleme:
''Satmak zorundayız'' Orkun Kökçü'nün kulübünden açıklama
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Benfica'nın başkan yardımcısı Luis Mendes, finansal istikrar ve yeni yatırımlar için kulüplerin oyuncu satmak konusunda zorunlu olduğunu söyledi.

Mendes, "Halka açık her kulüp oyuncu satmak zorunda. Avrupa kulüplerinin yüzde 90-95'i hesaplarını dengelemek için oyuncu satıyor. Real Madrid bile geçen yıl bunu yapmak zorunda kaldı. Eğer yeni oyuncular konusunda yatırım yapmak istiyorsak, oyuncu satmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Manchester United ve Paris Saint-Germain tarafından yakından izlenen Joao Neves ve Antonio Silva için gelen soruya cevap veren Luis Mendes, "Benfica oyuncu satmak zorunda. Piyasanın oyunculara ne verdiğini doğru zamanda analiz etmeli ve ardından bir karar vermelisiniz. Bu karar bugün verilmiş bir karar değil ancak oyuncu satmak için baskı altındayız çünkü az da olsa zarar etmemize neden olacak durumumuz var." şeklinde konuştu.

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