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Savunmada tam bir joker

Trabzonspor’un yeni defans oyuncusu Campi’nin asıl mevkisi stoper. Ancak, Arjantinli oyuncu ihtiyaç duyulması halinde ön libero, sağ bek ve sol bekte de görev yapabiliyor.

  • Star Spor
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TRANSFERDE oyuncuların genç ve çok yönlü olması gibi özellikleri ön plana alan Trabzonspor’un son gözdesi Gaston Campi komple bir savunmacı olarak öne çıkıyor. 1.97 boyundaki oyuncu hava toplarına çok hakim bir isim. Ancak, Bordo-Mavililer için asıl önemli tarafı bir stoper olmasına karşın, ihtiyaç duyulduğunda sağ bek, sol bek ve ön libereoda da görev yapabiliyor. Cezalı ve sakat oyuncuların çokluğunda açık duyulan mevkileri kapatacak olan Campi oyun için de gerektiğinde Karaman’ın yapacağı hamleleri kolaylaştıracak. Campi’nin bir önemli özelliği de pas isabeti. Savunmadan oyun kurarak, takımın hızlı bir şekilde hücumda organize olmasını sağlıyor.

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