Savunmaya Mustafi sesleri
UZUN lig maratonunda sakatlık ve ceza gibi ihtimalleri de göz önünde bulundurarak sıkıntı yaşamak istemeyen Teknik Direktör Yanal’ın raporu doğrultusunda Kanarya yönetimi stoper arayışını sürdürüyor.
- Star
Fenerbahçe yönetiminin gündemine aldığı son ismin Arsenal’de gözden düşen ve teknik direktör Unai Emery’nin planları arasında yer almayan Shkodran Mustafi olduğu öğrenildi. Emery’nin kendine takım bul dediği Mustafi’nin Fener’e yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.
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