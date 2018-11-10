'Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz...' İşte spor camiasının '10 Kasım' mesajları

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

İstiklal Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak; onun ilkelerine, modern ve çağdaş bir ülke olma hedefine bağlılığımızla, topluma spor kültürünü benimsetme, Türk futbolunu uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye çıkartma misyonumuzu sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anarken aziz hatıraları önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM

“Kurtuluş Savaşı zaferimizin mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 80. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm yaşamını milletimizin bağımsızlığına ve çağdaş medeniyetler arasında yerini sağlamlaştırmasına adayan Atatürk; hem askeri, hem siyasi, hem de insani vasıflarıyla sadece bize değil tüm dünyaya örnek olmuş bir devlet adamıydı. Ona duyduğumuz sevgi ve minneti, Cumhuriyetimizi tam bağımsızlık ve demokrasi ilkelerinden asla ödün vermeden yaşatarak göstermeye devam edeceğiz.”

BEŞİKTAŞ: Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle ve Minnetle Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.

Beşiktaş Camiası olarak; Atamız'a olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz.

Dünya döndükçe Atamız'a olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir.

Ulu Önderimiz Atatürk’ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti’ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz.

FENERBAHÇE: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz

İlelebet ilke ve inkılaplarının izinde yürüyeceğimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde minnet, şükran, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.

GALATASARAY: Saygı ve minnetle

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 80. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz.

TRABZONSPOR BAŞKANI AĞAOĞLU'NDAN 10 KASIM MESAJI:

10 Kasım tarihinin Türk Milleti için sembolik önemi, yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değildir. Bu gün, aynı zamanda Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda yol alma günüdür. Seneler öncesinde Atatürk, Cumhuriyetimizin gelecek kuşaklarına yönelik olarak, ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir’ demişti. ‘Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu, onun eserlerinde ve geleceğe yönelik yüksek öngörüsünde yaşamaktadır.

Biz 10 Kasımlarda bir yandan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken; diğer yandan O’nun aydınlık yolundan azim ve kararlılıkla yürüdüğümüzü göstermek zorundayız. Asıl ödevimiz; devletimize, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak olmalıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusal bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde derin bir özlemle anarken, Trabzonspor Kulübü olarak Cumhuriyet’i daha iyi bir geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak istiyorum.