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Schalke 04, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Andre Ayew'i transfer ediyor

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Andre Ayew, Werder Bremen ile anlaşma noktasına geldi.

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Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Andre Ayew, yeni takım arayışlarını sürdürüyor.

Özellikle Bundesliga'dan ciddi talipleri olan Andre Ayew için İtalya'dan Sampdoria, Almanya'dan Schalke'nin adı geçerken, son olarak Werder Bremen'in de devreye girdiği bildirildi.

Haftalık 80 bin pound kazanan Ganalı yıldızın kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunurken, Swansea cephesinin de oyuncunun bir takım bulması halinde ayrılığa izin vereceği bildirildi.

Afrika basınında çıkan habere göre, Werder Bremen'de teknik direktör Florian Kohfeldt'in bu transferde ısrarcı olduğu ve resmi görüşmenin de gerçekleştiği kaydedildi. A Milli oyuncular Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın da formasını giydiği Werder Bremen'in transfere kısa sürede nokta koyacağı vurgulandı

Ganalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 5 gol atma başarısı göstermişti.

(Sporx)

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