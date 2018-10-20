Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Schalke'de kaleci Ralf Fahrmann sakatlandı

Schalke 04'ün yıldız kalecisi Ralf Fahrmann, Werder Bremen ile oynanan maçın öncesinde ısınma hareketleri yaparken sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Schalke 04'te Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı.

Schalke'nin deneyimli kalecisi Ralf Fahrmann, Werder Bremen ile oynanan maçın öncesinde sakatlandı. Maça yarım saat kala ısınma hareketleri esnasında sakatlanan Fahrmann, maçın kadrosundan çıkarıldı.

Takım doktorlarının kontrolü sonrasında Ralf Fahrmann'ın durumunun ciddi olduğu ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Fahrmann'ın Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağının daha detaylı yapılacak kontrollerden sonra kesinleşeceği kaydedildi.

FAHRMANN'IN YERİNE ALEXANDER NÜBEL

2015'ten beri Schalke'de olan ve bu süre içerisinde hiç ilk 11'de şans bulamayan 22 yaşındaki Nübel, kariyerinde ilk kez 11 şansı buldu. Daha önce 2 kez Schalke kalesine geçen Nübel, 2016 yılında Hoffenheim ve bu yıl Eintracht Frankfurt ile oynanan maçlarda sonradan oyuna girerek eldivenleri giymişti.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir SUV nasıl tasarlanır?

Bir SUV nasıl tasarlanır?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA