Schalke'de şok Breel Embolo sakatlığı!
Schalke'nin İsviçreli golcüsü Breel Embolo'nun sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Schalke'de sakatlık şoku yaşanıyor.
İsviçre Futbol Federasyonu, Breel Embolo'nun sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Sakatlığı sebebiyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Embolo'nun, Porto-Schalke maçında sahada olamayacağı belirtildi.
Schalke ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki forvet, bu sezon 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.