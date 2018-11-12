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Schalke'de şok Breel Embolo sakatlığı!

Schalke'nin İsviçreli golcüsü Breel Embolo'nun sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Schalke'de sakatlık şoku yaşanıyor.

İsviçre Futbol Federasyonu, Breel Embolo'nun sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Sakatlığı sebebiyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Embolo'nun, Porto-Schalke maçında sahada olamayacağı belirtildi.

Schalke ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki forvet, bu sezon 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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