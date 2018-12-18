Schumacher'den sevindiren haber! Yürümeye başladığı iddia edildi

Schumacher’in yürümeye başlamasına rağmen haftada 50 bin sterlinlik tedavi masrafının olduğu belirtildi. Schumacher’in İsviçre’de Cenevre Gölü kıyısında bir evde tedavi gördüğü söyleniyor. Fakat yine aynı haberde yer alan bir diğer iddiaya göre de Schumacher yakın zamanda beyin hasarı tedavisi için ABD’nin Teksas eyaletine gidebilir. Schumacher’in sağlık durumu ailesi tarafından büyük titizlikle basından gizleniyor.