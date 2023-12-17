İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2023 Pazar / 5 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Scott McTominay: Hayal kırıklığı içerisindeyiz
Spor

Scott McTominay: Hayal kırıklığı içerisindeyiz

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Scott McTominay, 0-0 biten Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

17 Aralık 2023 Pazar 23:31 - Güncelleme:
Scott McTominay: Hayal kırıklığı içerisindeyiz
ABONE OL

Manchester United'ın İskoç orta sahası Scott McTominay, 0-0 biten Liverpool maçının ardından konuştu.

Maçın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen McTominay, "Birçok sakat oyuncumuz vardı. Bu da takımın bir tempo bulmasına ve gelişmesine yardımcı olmuyor. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Sakin kalmalı ve birbirimize kenetlenmeliydik." dedi.

Maçı kazanacak fırsatlar yakaladıklarını söyleyen İskoç oyuncu, "Maçta gol atacak şanslarımız da vardı. Daha iyi işler yapabilirdik ve bu nedenle biraz hayal kırıklığı içerisindeyiz. Kaybetmediğimiz için memnunuz ama kazamadığımız için de mutsuzuz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.