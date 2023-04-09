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Spor

Sean Dyche, Dele Alli iddialarına son noktayı koydu!

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli'nin son durumu belli oldu.

9 Nisan 2023 Pazar 16:29 - Güncelleme:
Sean Dyche, Dele Alli iddialarına son noktayı koydu!
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Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli'nin ülkesine gitmesi siyah beyazlı kulüpten ayrıldığı iddialarını da beraberinde getirdi. Ancak İngiltere'den gelen açıklamalar durumun farklı olduğunu ortaya çıkardı.

SEAN DYCHE: DELE ALLI'NİN BEŞİKTAŞ'LA SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, 26 yaşındaki orta sahanın İngiltere'ye döndüğünü doğruladı ancak futbolcunun hala Beşiktaş'ın kiralık sözleşmeli oyuncusu olduğunu söyledi. Everton'ın Manchester United'a 2-0 yenildiği maçın ardından konuşan Sean Dyche, Dele Alli'nin durumunun sorulması üzerine "Dele Alli sakatlandığı için burada tedavi görüyor. Beşiktaş'taki sözleşmesi devam ediyor" yanıtını verdi.

15 MAÇTA 3 GOL

İngiliz futbolcu, siyah beyazlı kulüpte 15 resmi maçta forma giydi ve 3 gol attı. Alli son olarak 26 Şubat'taki Antalyaspor maçında oynamıştı.

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