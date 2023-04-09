Sean Dyche, Dele Alli iddialarına son noktayı koydu!

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli'nin ülkesine gitmesi siyah beyazlı kulüpten ayrıldığı iddialarını da beraberinde getirdi. Ancak İngiltere'den gelen açıklamalar durumun farklı olduğunu ortaya çıkardı.

SEAN DYCHE: DELE ALLI'NİN BEŞİKTAŞ'LA SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, 26 yaşındaki orta sahanın İngiltere'ye döndüğünü doğruladı ancak futbolcunun hala Beşiktaş'ın kiralık sözleşmeli oyuncusu olduğunu söyledi. Everton'ın Manchester United'a 2-0 yenildiği maçın ardından konuşan Sean Dyche, Dele Alli'nin durumunun sorulması üzerine "Dele Alli sakatlandığı için burada tedavi görüyor. Beşiktaş'taki sözleşmesi devam ediyor" yanıtını verdi.

15 MAÇTA 3 GOL

İngiliz futbolcu, siyah beyazlı kulüpte 15 resmi maçta forma giydi ve 3 gol attı. Alli son olarak 26 Şubat'taki Antalyaspor maçında oynamıştı.