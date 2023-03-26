Sean Dyche'tan Dele Alli açıklaması! ''Yazın göreceğiz''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in önceki gün "Kendisine ulaşamıyoruz' dediği Dele Alli, İngiliz basınında da gündem olmuştu.

Güneş'in açıklamaları sonrası Alli'nin büyük şaşkınlık yaşadıģı aktarılırken antrenmana geç kaldığl için ceza alması da haberleştirildi.

Bu arada Everton'da menajerlik görevine getirilen Sean Dyche geçtiğimiz günlerde Goodison Park'ta dizginleri eline aldı ve Dele'in durumu hakkında yorum yaptı, hatta Everton'ın orta saha oyuncusunu beklenenden daha önce Merseyside'a geri getirebileceğini kabul etti.

Dyche, "Uluslararası tatile kadar bekleyeceğim, çünkü haberler onun Beşiktaş'ta yer almayacağını gösteriyor. Artık yaz aylarında, hepimiz tekrar bir araya geldiğimizde, bekleyip görmemiz ve bir şeyler değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğundan oldukça eminim, bu yüzden o tercihi seçeceğiz diye konuştu.